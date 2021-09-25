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كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مفاجأة قوية، فيما يتعلق بمستقبل المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق، بعد قرار عودته، وانتهت إعارة محمد أوناجم للوداد بنهاية الموسم المنصرم، ليقرر الزمالك عودة اللاعب من جديد إلى الفريق، حيث أكد المصدر أن الزمالك يواجه مشكلة كبيرة في قيد أوناجم، بسبب البطاقة الدولية وصعوبة الحصول عليها من الاتحاد المغربي.

جاء ذلك بسبب غلق السيستم الخاص بالنادي في الفيفا بعد توقيع عقوبة على النادي بعدم قيد صفقات جديدة، وأشار المصدر إلى أن أوناجم رغم أنه ليس صفقة جديدة، لكن الحصول على البطاقة الدولية الخاصة به من الاتحاد المغربي يتضمن فتح السيستم الخاص بالنادي، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، مما يعوق مشاركة النجم المغربي مع الفريق في الموسم الجديد.