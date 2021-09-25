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الأهلي وإنبي في كأس مصر 25 – 9 -2021، يخوض الأهلي هذه المباراة بعد خسارة بطولة السوبر المصري أمام طلائع الجيش بنتيجة 3/2 برجلات الترجيح، الأمر الذي أثار غضب محمود الخطيب ومجلسه وقرر خصم 300 ألف جنيه من الجهاز الفني واللاعبين، نظرا لضعف الأداء الفني خلال هذه المباراة.

الأهلي يخوض مباراة إنبي في كأس مصر عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات- دبي- أبوظبي.

الأهلي يخوض هذا اللقاء أمام إنبي مذاعا على قناة أون تايم سبورت المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات كأس مصر والدوري المصري بالإضافة لقنوات التليفزيون المصري الأرضي.

محمد الشناوي في حراسة المرمى

أيمن أشرف – بدر بانون- على معلول – أكرم توفيق

عمرو السولية – أليو ديانج

محمد مجدي قفشة- كهربا – ميكيسوني- محمد شريف