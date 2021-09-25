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الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 370 حالة في قافلة علاجية بمدينة ناصر

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الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 370 حالة في قافلة علاجية بمدينة ناصر الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 370 حالة في قافلة علاجية بمدينة ناصر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لإيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والذي أشار قيام المديرية بتنظيم قافلة طبية بكوم أبوخلاد، بالتعاون مع مؤسسة راعي للتنمية،وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ومديرية التضامن الاجتماعي،وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بكورونا،حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة،وتوزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة،مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

تم الكشف على 376 مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان،وضمت القافلة بعض التخصصات الطبية والتي شملت (48باطنة، ،105 عظام،59أطفال، 45 جلدية، 106 رمد)،وتوفير 51 نظارة طبية،وذلك تحت إشراف الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبيةومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة،وبالتعاون مع فريق العمل.

المصرى اليوم

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