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الدفعة الأولى من بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300 جاهزة للتسليم

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الدفعة الأولى من بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300 جاهزة للتسليم الدفعة الأولى من بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300 جاهزة للتسليم

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مرت سيارة بوجاتي الخارقة التي حطمت الرقم القياسي بسنتين من الاختبارات والتطوير.

وبحسب motor1، تم الإعلان عن الدفعة الأولى من تشيرون سوبر سبورت 300+، التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2019.

كما إنها أسرع سيارة رياضية فائقة السرعة صنعتها بوجاتي على الإطلاق وهي شهادة حقيقية على الشغف الهندسي والخبرة الفنية والسعي الدؤوب لتحقيق الأداء الذي تعتبره العلامة التجارية ممثلاً لها.

فيما أوضح كريستوف بيوشون ، المدير الإداري للإنتاج والخدمات، نحن متحمسون لتقديم الوحدات الثمانية الأولى من هذا الرقم القياسي.

مضيفاً وصلت بوجاتي إلى علامة فارقة في عام 2019 مع سيارة تشيرون سبورت خاصة، حيث وصلت إلى Chiron Sport الخاصة ، 490.484 كيلومترًا في الساعة، في مسار اختبار Ehra-Lessien.

بينما تهدف بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ إلى الاحتفال بهذه المناسبة الهامة، ولكن على عكس النموذج الأولي Longtail ، يقتصر إصدار الإنتاج إلكترونيًا على 440 كم في ساعة.

وسيتم بناء 30 وحدة فقط من بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+، في مقر شركة صناعة السيارات في مولشيم ، فرنسا ، كما تباع كل منها مقابل 3.5 مليون يورو قبل الضرائب.

الجدير بالذكر أن لم تذكر بوجاتي متى سيتم تسليم الوحدات الـ 22 الأخرى لعملائها

سيارة بوجاتي
سيارة بوجاتي
سيارة بوجاتي
سيارة بوجاتي

المصرى اليوم

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