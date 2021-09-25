أخبار عاجلة

مسافر يتسلق إلى سقف مطار "فنوكوفو" في موسكو لأسباب مجهولة -
«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا -
«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب -
اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا -
رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
تدريب 19 سيدة على «ريادة الأعمال» ضمن برنامج «ابدأ مشروعك» بأرمنت غرب الأقصر -
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية -
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انتخاب وجيه عزام نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات

Print
انتخاب وجيه عزام نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات انتخاب وجيه عزام نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لمدة ٤ سنوات قادمة، وذلك في الانتخابات التي أقيمت أمس خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولي، الذي تم تنظيمه على هامش بطولة العالم (2021 UCI Road World) في مدينة فلاندرز ببلجيكا .

وشهد الاجتماع مناقشة تعديل دستور الاتحاد الدولي للدراجات الذي وافق عليه الكونجرس في وقت سابق أمس، وبناء على هذا التعديل أصبح الاتحاد الدولي للدراجات يضم نائبًا واحدًا على الأقل للرئيس من كل منطقة، ليصبح المجموع أربعة نواب للرئيس مقارنة بثلاثة نواب سابقًا.

وتضم قائمة نواب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات المنتخبين كلا من:

الدكتور وجيه عزام ()، رئيس الاتحاد الإفريقي للدائرة (CAC)، السيدة كاترينا ناش (جمهورية التشيك) ​​، رئيسة لجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي للدراجات، وإنريكو ديلا كاسا، رئيس الاتحاد الأوروبي للدوران (UEC)، والسيد أسامة أحمد عبدالله الصفار (الإمارات العربية المتحدة)، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات (ACC)، وتبدأ فترة ولاية النواب الأربعة بمجرد انتخابهم، وتنتهي بعد مؤتمر الاتحاد الدولي للدراجات لعام 2025.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????

هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????

محمد عمارة : ضيق الوقت يهدد منتخب مصر أمام ليبيا

محمد عمارة : ضيق الوقت يهدد منتخب مصر أمام ليبيا

مصرع عامل في حادث تصادم أمام استراحة محافظ المنيا

مصرع عامل في حادث تصادم أمام استراحة محافظ المنيا