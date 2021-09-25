أخبار عاجلة

مسافر يتسلق إلى سقف مطار "فنوكوفو" في موسكو لأسباب مجهولة -
«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا -
«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب -
اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا -
رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
تدريب 19 سيدة على «ريادة الأعمال» ضمن برنامج «ابدأ مشروعك» بأرمنت غرب الأقصر -
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية -
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الوداد المغربي يرفض ملايين بيراميدز لبيع نجم الفريق.. ويحبط عبدالله السعيد

Print
الوداد المغربي يرفض ملايين بيراميدز لبيع نجم الفريق.. ويحبط عبدالله السعيد الوداد المغربي يرفض ملايين بيراميدز لبيع نجم الفريق.. ويحبط عبدالله السعيد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت تقارير مغربية رياضية اليوم السبت أن نجم خط وسط فريق الوداد البيضاوي المغربي وليد الكرتي لن يرحل عن وداد الأمة خلال الموسم الصيفي الجاري.

وكتبت صحيفة «» المغربية الرياضية أن مسؤولي نادي الوداد أغلقوا المفاوضات مع نادي بيراميدز المصري الذي كان يرغب في الحصول على توقيع اللاعب، مؤكدة أن اللاعب لن يغادر صفوف الوداد.

وكان بيراميدز قد عرض مليون دولار على النادي المغربي من أجل الحصول على صانع ألعابه المميز.

وجاء فشل انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز ليوجه ضربة قوية لآمال عبدالله السعيد في الرحيل إلى من أجل إنهاء مشواره في القلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات بدوره مع نادي الوداد من أجل الحصول على توقيع الكرتي في الفترة الماضية دون أن تكلل بالنجاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المندوه يكشف موقف لجنة الزمالك من الترشح للانتخابات

المندوه يكشف موقف لجنة الزمالك من الترشح للانتخابات

مدربة المنتخب السعودي الأول للسيدات "مونيكا ستاب" تقيم ورشة عمل خاصة

مدربة المنتخب السعودي الأول للسيدات "مونيكا ستاب" تقيم ورشة عمل خاصة

ميدو : محمد صلاح محروم من شارة المنتخب لهذا السبب (فيديو)

ميدو : محمد صلاح محروم من شارة المنتخب لهذا السبب (فيديو)

شوبير يكشف التفاصيل الكاملة بشأن استبعاد شريف وأفشة من المنتخب

شوبير يكشف التفاصيل الكاملة بشأن استبعاد شريف وأفشة من المنتخب