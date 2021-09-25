الوداد المغربي يرفض ملايين بيراميدز لبيع نجم الفريق.. ويحبط عبدالله السعيد

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كشفت تقارير مغربية رياضية اليوم السبت أن نجم خط وسط فريق الوداد البيضاوي المغربي وليد الكرتي لن يرحل عن وداد الأمة خلال الموسم الصيفي الجاري.

وكتبت صحيفة «المنتخب» المغربية الرياضية أن مسؤولي نادي الوداد أغلقوا المفاوضات مع نادي بيراميدز المصري الذي كان يرغب في الحصول على توقيع اللاعب، مؤكدة أن اللاعب لن يغادر صفوف الوداد.

وكان بيراميدز قد عرض مليون دولار على النادي المغربي من أجل الحصول على صانع ألعابه المميز.

وجاء فشل انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز ليوجه ضربة قوية لآمال عبدالله السعيد في الرحيل إلى الزمالك من أجل إنهاء مشواره في القلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات بدوره مع نادي الوداد من أجل الحصول على توقيع الكرتي في الفترة الماضية دون أن تكلل بالنجاح.