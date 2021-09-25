فيوتشر يحسم التعاقد مع صفقة جديدة

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نجح مسؤولو نادي فيوتشر إف سي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في حسم التعاقد مع عمر فتحي، «سافيولا» صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن نادي فيوتشر، نجح في التوصل لاتفاق مع إدارة إنبي، للحصول على خدمات عمر سافيولا، لمدة 3 سنوات مقبلة، وذلك بناءً على طلب على ماهر، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز صانع الألعاب، خاصة أنه يعلم ىإمكانيات اللاعب جيدًا، حيث سبق أن درب اللاعب بناديي الأسيوطي قبل تغيير اسمه إلى بيراميدز، وإنبي.

ويسعى الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، لتساعده على الظهور بمستوى مميز في مسابقة الدوري الموسم المقبل.

ودعم فيوتشر صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من محمود جنش، حارس الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة، ومحمود حمدي حارس مرمى مصر للمقاصة، وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد ومحمد عبدالمنعم ومصطفى البدري وفارس طارق، لاعبي النادي الأهلي على سبيل الإعارة، ومروان محسن، بصفة نهائية.

كما تعاقد مع أحمد عاطف ومحمود مرعي، لاعبي وادي دجلة، ومحمود شعبان ومحمود رزق، لاعبي الاتحاد السكندري، وطارق طه ومحمد فاروق، لاعبي بيراميدز.

وتعاقد مع الكاميروني جوناثان أنجويم، ظهير أيسر الجونة، وأيمن الصفاقسي، مهاجم النجم الساحلي، والغاني دياويسي تايلور، مهاجم فريق كاريلا يونايتد الغاني.