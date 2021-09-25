أخبار عاجلة

مسافر يتسلق إلى سقف مطار "فنوكوفو" في موسكو لأسباب مجهولة -
«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا -
«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب -
اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا -
رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
تدريب 19 سيدة على «ريادة الأعمال» ضمن برنامج «ابدأ مشروعك» بأرمنت غرب الأقصر -
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية -
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أحمد سامي: تعرضنا لظلم تحكيمي واضح أمام بيراميدز

Print
أحمد سامي: تعرضنا لظلم تحكيمي واضح أمام بيراميدز أحمد سامي: تعرضنا لظلم تحكيمي واضح أمام بيراميدز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد سامي المدير الفني لسموحة، على أن فريقه تعرض للظلم في مباراة امس «الجمعة» أمام بيراميدز من قبل امين عمر، حكم اللقاء، اللذى احتسب ركلة جزاء وهمية على فريقه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :«تم احتساب ركلة جزاء وهمية لفريق بيراميدز في المباراة، وعلى اتحاد الكرة مراجعة مسألة الفار»، وتابع :«كأس بطولة هامة فلماذا لم يتم الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد»الفار«؟»، واوضح :«يجب على اتحاد الكرة توفير العدالة التحكيمية وأريد أن تكون الكرة المصرية منظمة فنحن نستحق معاملة وتقدير أفضل».

وأشار :«ما الغرض من المنافسة سواء في الدوري المصري أو كأس مصر دون الحصول على جوائز»، وتابع :«الأندية مطالبة بالتعاقد مع لاعبين بالملايين دون أن يحصل النادي على أي شيء».

واضاف :«نرفض منح اللاعبين الكثير من الملايين كراتب سنوي ففي سموحة أعلى لاعب يحصل على ٢،٥ مليون جنيه سنويًا وهناك من يحصل على ٥٠٠ و٦٠٠ ألف جنيه».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????

هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????

محمد عمارة : ضيق الوقت يهدد منتخب مصر أمام ليبيا

محمد عمارة : ضيق الوقت يهدد منتخب مصر أمام ليبيا

مصرع عامل في حادث تصادم أمام استراحة محافظ المنيا

مصرع عامل في حادث تصادم أمام استراحة محافظ المنيا