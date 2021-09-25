أحمد سامي: تعرضنا لظلم تحكيمي واضح أمام بيراميدز

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أكد أحمد سامي المدير الفني لسموحة، على أن فريقه تعرض للظلم في مباراة امس «الجمعة» أمام بيراميدز من قبل امين عمر، حكم اللقاء، اللذى احتسب ركلة جزاء وهمية على فريقه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :«تم احتساب ركلة جزاء وهمية لفريق بيراميدز في المباراة، وعلى اتحاد الكرة مراجعة مسألة الفار»، وتابع :«كأس مصر بطولة هامة فلماذا لم يتم الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد»الفار«؟»، واوضح :«يجب على اتحاد الكرة توفير العدالة التحكيمية وأريد أن تكون الكرة المصرية منظمة فنحن نستحق معاملة وتقدير أفضل».

وأشار :«ما الغرض من المنافسة سواء في الدوري المصري أو كأس مصر دون الحصول على جوائز»، وتابع :«الأندية مطالبة بالتعاقد مع لاعبين بالملايين دون أن يحصل النادي على أي شيء».

واضاف :«نرفض منح اللاعبين الكثير من الملايين كراتب سنوي ففي سموحة أعلى لاعب يحصل على ٢،٥ مليون جنيه سنويًا وهناك من يحصل على ٥٠٠ و٦٠٠ ألف جنيه».