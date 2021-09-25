أخبار عاجلة

مسافر يتسلق إلى سقف مطار "فنوكوفو" في موسكو لأسباب مجهولة -
«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا -
«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب -
اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا -
رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
تدريب 19 سيدة على «ريادة الأعمال» ضمن برنامج «ابدأ مشروعك» بأرمنت غرب الأقصر -
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية -
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البحرين تُدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه المملكة

Print
البحرين تُدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه المملكة البحرين تُدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه المملكة
اعتداء إرهابي جبان يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والمنشآت المدنية

البحرين تُدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه المملكة

أدانت مملكة البحرين اليوم، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية، لطائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه المملكة، في اعتداء إرهابي جبان يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والمنشآت المدنية، وأمن واستقرار أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، موقف مملكة البحرين الثابت والمتضامن دائمًا مع المملكة العربية الشقيقة ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها؛ مشيدة بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين؛ مشددة في الوقت نفسه على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي لوقف الأعمال الإجرامية التي تقوم بها، والتي تنتهك القانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تمنع دخول المنشآت وركوب الطائرات لمن لم يتلقى جرعتي لقاح كورونا

السعودية تمنع دخول المنشآت وركوب الطائرات لمن لم يتلقى جرعتي لقاح كورونا

السعودية تشارك العالم كنوزها التاريخية وعجائبها الطبيعية في "إكسبو 2020"

السعودية تشارك العالم كنوزها التاريخية وعجائبها الطبيعية في "إكسبو 2020"

السعودية تشارك العالم كنوزها التاريخية وعجائبها الطبيعية في "إكسبو 2020"

السعودية تشارك العالم كنوزها التاريخية وعجائبها الطبيعية في "إكسبو 2020"

السعودية تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 + الصين بجنيف

السعودية تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 + الصين بجنيف