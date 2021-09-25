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العراق يسجل 1312 إصابة جديدة بكورونا و673 حالة بتونس

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العراق يسجل 1312 إصابة جديدة بكورونا و673 حالة بتونس العراق يسجل 1312 إصابة جديدة بكورونا و673 حالة بتونس
خلال الساعات الـ24 الماضية

العراق يسجل 1312 إصابة جديدة بكورونا و673 حالة بتونس

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1991628 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22072؛ فيما تم تسجيل 5310 حالات شفاء جديدة؛ مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1892413 حالة.

تونس

سجلت تونس 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 703.732 إصابة؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24705 حالات وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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