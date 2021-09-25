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رئيس مركز ومدينة سيوة : الواحة تمتلك مقومات سياحية متنوعة

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رئيس مركز ومدينة سيوة : الواحة تمتلك مقومات سياحية متنوعة رئيس مركز ومدينة سيوة : الواحة تمتلك مقومات سياحية متنوعة

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قال العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، إن واحة سيوة تُعد من أفضل الوجهات السياحية لما تمتلكه من مقومات سياحية متنوعة.

وفي ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بظهور سيوة في أفضل صورة، يتم العمل على جاهزية المواقع السياحية والأثرية لاستقبال الزوار من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، حيث تمت أعمال النظافة بمنطقة شالي الأثرية وجبل الموتى ومنطقة جبل الدكرور، مع مواصلة العمل في جميع المناطق السياحية والأثرية.

وأضاف أن واحة سيوة تمتلك مقومات سياحية تجمع بين التاريخ والحضارة والسياحة الاستشفائية، التي شهدت هذا العام إقبالًا غير مسبوق، ما أسهم في الترويج للواحة وتوفير فرص العمل طوال شهور الصيف.
كما تشتهر الواحة برحلات السفاري وبحيرات الملح والتعرف على الثقافة السيوية من خلال زيارة متحف البيت السيوي والاستمتاع بأجواء المساء في المخيمات، مشيرًا إلى تكامل جميع الجهات من أجل نجاح الموسم السياحي الشتوي، الذي يستمر حتى إبريل القادم.

المصرى اليوم

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