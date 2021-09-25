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مياه المنوفية: تدريب العاملين على إجراءات السلامة والأمان تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي

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مياه المنوفية: تدريب العاملين على إجراءات السلامة والأمان تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي مياه المنوفية: تدريب العاملين على إجراءات السلامة والأمان تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي

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نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، دورات تدريبية للعاملين بالشركة؛ تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي، وربط منظومة التدريب الإلكتروني مع التدريب النمطي ضمن الخطة الداخلية للشركة.

وأشار المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الفترة التدريبة من ٢٠٢١/٩/١٩ حتي ٢٠٢١/٩/٢٣ شهدت تنفيذ برنامج تدريبي عن تطهير شبكات الصرف الصحي والتعرف علي أنواع المواسير والقطع الخاصه المستخدمه في شبكات مياه الصرف والتعرف على إجراءات السلامة والأمان قبل الدخول للمطابق والاحتياطات الوقائيه لتفادي أضرار الغازات.

وذكر أن الخطة التدريبية شملت تنفيذ تدريب عن أنواع المركبات وأعطالها والأخطاء الشائعه لفنيين الحمله، ودوره الوقود في السيارات، واجراءات دوره التبريد والأعطال الشائعه في المحركات وكذلك تدريب عن أساسيات المعالجة ومكونات المحطة بهدف التعرف على خصائص المياه و مراحل تنقيتها، وأنواع المآخذ والمصافي والمعالجه الكيماويه للمياه والتطهير بالكلور وخصائصه! والتخزين الارضي والتخزين العالي و تخطيط شبكات توزيع المياه، والنظم الهندسيه لتغذيه الشبكات بمياه الشرب وأنواع تخطيط شبكه توزيع المياه.

وأضاف، تم تنفيذ برنامج تدريبي عن أجهزه القياس ومكونات المحطات والشبكات والخصائص الطبيعيه والكيميائيه والبيولوجيه للمياه وطرق تنقيه المياه وأساليب الترشيح المختلفه و انواع المحطات والتعرف على أجهزه القياس وشرح استخدام كل جهاز بالإضافة إلي تنفيذ دوره مهاره اعداد وكتابه التقارير والمذكرات والرسائل وأهميه القرارات المبنيه على التقارير و انواع القرارات الاداريه.

المصرى اليوم

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