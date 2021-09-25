أخبار عاجلة

مسافر يتسلق إلى سقف مطار "فنوكوفو" في موسكو لأسباب مجهولة -
«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا -
«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب -
اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا -
رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
تدريب 19 سيدة على «ريادة الأعمال» ضمن برنامج «ابدأ مشروعك» بأرمنت غرب الأقصر -
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية -
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بث مباشر الآن .. ليفربول (0) ضد برينتفورد (0) في الدوري الإنجليزي السبت 25- 9 -2021 (لحظة بلحظة)

Print
بث مباشر الآن .. ليفربول (0) ضد برينتفورد (0) في الدوري الإنجليزي السبت 25- 9 -2021 (لحظة بلحظة) بث مباشر الآن .. ليفربول (0) ضد برينتفورد (0) في الدوري الإنجليزي السبت 25- 9 -2021 (لحظة بلحظة)

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بث مباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الانجليزي تنتظره جماهير الريدز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

تقام مباراة ليفربول وبرينتفورد في تمام الساعة السابعة والنصف السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب جريفين بارك المباراة المنتظرة بين الفريقين في سادس جولات البريميرليج.

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 13 نقطة حيث فاز في أربع مباريات بينما تعادل في مباراة واحدة.و يحتل فريق برينتفورد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 8 نقاط .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر

«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر

«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا

«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا

«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب

«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب

رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر