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المطرب الإماراتي جسام صالح يختار شرم الشيخ لتصوير كليب «كسرتني»

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المطرب الإماراتي جسام صالح يختار شرم الشيخ لتصوير كليب «كسرتني» المطرب الإماراتي جسام صالح يختار شرم الشيخ لتصوير كليب «كسرتني»

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يستعد الفنان الإماراتي جسام محمد صالح، لتصوير كليب أغنيته «كسرتني» بمدينة شرم الشيخ، بعد أن لاقت نجاحا كبيرا لدى قطاع عريض من الجمهور العربي.

وقال جسام إنه استقر على المدينة التي فضلها بعد مقارنة بين ١٥ مدينة في خمس دول عربية أخرى، لما لها من صيت عالمي وما تتمتع به من الجو الهادئ والشواطئ الخلابة والجبال الرائعة غير الموجودة إلا بمصر.

وأضاف أن تصوير الكليب سيتم من خلال فريق عمل يمتلك أحدث المعدات المستخدمة في التصوير، لابراز الأغنية بشكل يليق بجمال وروعة المدينة، منوها بأن إخراج ومونتاج الكليب سيكون من .

ولفت الفنان جسام محمد صالح إلى أنه استقر على تصوير الأغنية بعد أن لاقت ترحيبا واسعا من متابعيه في الوطن العربي، لافتا إلى أنه من المقرر أن يشارك في إحياء بعض الحفلات في مصر بعد الانتهاء من تصوير الكليب.

يذكر أن أغنية كسرتني للفنان جسام محمد صالح من الأغاني الحزينة التي تدور قصتها في إطار تراجيدي لعاشق تركته حبيبته.

والفنان جسام محمد صالح بدأ حبهُ للغناء والتلحين في عام 2008، وكانت أول أعماله الفنية أغنية «حبيت أنا واحد» التي طرحها في 2013 كانت من كلمات الشاعر ناصر بن مترف ومن الحان الفنان عادل إبراهيم.

وفي بداية عام 2021 بدأ في تجهيز ألبومه الجديد بعنوان «مخرج الفرقى ذ» من إنتاج استوديو حميد العوضي في إمارة الشارقة الذي تضمن ٨ أعمال، ومن المرجح أن تكون معظم الأعمال من ألحان جسام نفسه، تنوع في ألوان ألبومه الجديد وبرز بالأغنية الإماراتية بصورة خاصة.

المصرى اليوم

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