تراهنا على السير عاريًا .. تفاصيل تجديد حبس عامل وعمه في الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية تجديد حبس عامل وعمه 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ في واقعة اتهامهما بالتحريض والإتيان بارتكاب فعل خادش للحياء في الطريق العام، بعدما راهن العم نجل شقيقه على السير عاريا في شوارع القرية مقابل التنازل له عن مبلغ مالي .

بداية الواقعة عندما كشف الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات، والمتضمن قيام أحد الأشخاص بالسير عارياً في أحد الشوارع بمحافظة الشرقية، تنفيذاً لرهان بينه وبين صديقه.

وبالفحص تبين قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بخلع ملابسه والسير عارياً بدائرة المركز محل إقامته، تنفيذاً لرهانه مع عمه مقابل التنازل عن مبلغ مالى محدد مدين به المشار إليه له.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.