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استبدال 90 ألف مصباح في شوارع جدة

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استبدال 90 ألف مصباح في شوارع جدة استبدال 90 ألف مصباح في شوارع جدة
استكمالاً لجهود أمانة محافظة جدة المستمرة بهدف توفير الطاقة، أطلقت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المرحلة الرابعة والاخيرة لاستبدال مصابيح الانارة العادية بأخرى موفرة تعمل بتقنية (LED).

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس يوسف الأسمري أن البرنامج يستهدف تطوير وتحسين خدمات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة، للمساهمة في خفض الكمية المستهلكة من الطاقة في المرافق العامة، والتوفير في مصاريف استهلاك الوقود للحفاظ على البيئة.

وأضاف الأسمري بانه تم خلال هذه المرحلة استبدال ما يقرب من 90 ألف مصباح على مستوى مدينة جدة ستؤدي لتحقيق وفر قدره 70 % من استهلاك الكهرباء ليصبح إجمالي ما سيتم استبداله منذ المرحلة الاولى حتى الاخيرة أكثر من 192 ألف مصباح.


الوطن السعودية

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