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بهدف "خيسوس".. "السيتي" يضرب "تشيلسي" ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

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بهدف "خيسوس".. "السيتي" يضرب "تشيلسي" ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي بهدف "خيسوس".. "السيتي" يضرب "تشيلسي" ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

بهدف

قاد البرازيلي غابرييل خيسوس، فريقه مانشستر سيتي لفوز ثمين على نظيره تشيلسي؛ حيث سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء، الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وبهذا الفوز، ثأرت كتيبة الإسباني بيب غوارديولا من خسارتها أمام "البلوز" في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب بورتو في البرتغال في الـ29 من مايو الماضي، وحسمها الفريق اللندني بهدف دون رد.

ورفع السيتي رصيده إلى 13 نقطة ليتشارك صدارة "البريميرليغ" مع كل من ليفربول الذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفًا على برينتفورد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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