استقبال طلاب المرحلة الثالثة (دور ثاني) بمعامل تنسيق جامعة الأقصر

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أعلن الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ان معامل التنسيق الالكتروني بالجامعة ومقرها بكليات الحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة والسياحة والفنادق، استقبلت طلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة دور ثاني بحد ادنى 205 درجة بنسبة 50% لجميع الشعب العلمية والادبية والطلاب المتخلفين عن التقديم في المرحلتين الأولى والثانية وذلك اعتبارا من اليوم السبت 25 سبتمبر وحتى الاثنين 27 من الشهر نفسه.

واضاف رئيس جامعة الأقصر، أن معامل التنسيق الالكتروني تقدم كافة أوجه الدعم الفني للطلاب من خلال مجموعة من المختصين من مركز المعلومات وإدارة شؤون الطلاب لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بشكل صحيح على موقع التنسيق الالكتروني.