محافظ بورسعيد يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح مستشفى الصدر بعد تطويرها

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية لمستشفى الصدر ( المصح البحري )، وذلك بعد أن تم تطويرها ورفع كفاءتها على أعلى مستوى، وبحضور الدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ودكتورة ريهام الزيات مدير المستشفى.

وأوضح «محافظ بورسعيد» أن مستشفى الصدر سيتم تشغيلها تجريبيا خلال الأسبوع الحالى، وذلك بعد أن تم الانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى واستعدادا لافتتاحها.

وأكد «محافظ بورسعيد» أن القطاع الطبي ببورسعيد شهد تطورآ غير مسبوق، في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى ساهمت في إحداث طفرة نوعية في الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، مشيدآ بجهود العاملين في القطاع الطبي وجهودهم المتواصلة لرعاية المرضى خاصة خلال جائحة كورونا المستجد، مؤكدا أن مستشفى الصدر شهدت أعمال تطوير على أعلى مستوى، لتقدم الخدمات الطبية وفق أحدث الأساليب والوسائل العلاجية، وتنضم للمؤسسات الطبية المطورة بالمحافظة.