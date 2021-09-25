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ضبط ٨٢ طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر داخل مصنع دون ترخيص بالشرقية

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ضبط ٨٢ طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر داخل مصنع دون ترخيص بالشرقية ضبط ٨٢ طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر داخل مصنع دون ترخيص بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية،والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ،والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ترأس أبوطالب على ،مدير إدارة تموين بلبيس، حملة تفتيشية على المصانع أسفرت جهودها عن تحرير المحضر٢٠٥٨٤ جنح بلبيس ضد م٠س٠ح مدير مسؤول بمصنع علف لحيازته سلع وأعلاف مجهولة المصدر، كما تمكنت الحملة من تحرير المحضر ٢٠٥٨٣ ضد «ا٠م٠ع» صاحب مصنع أعلاف آخر بدون ترخيص لحيازه منتجات مجهول المصدر، وتم التحفظ على ٨٢ طن علف حيواني وذرة وملح طعام.

المصرى اليوم

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