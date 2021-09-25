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«الأسقفية» تبدأ تجديد المنازل وتوفير الأثاث لـ29 أسرة فقيرة في الرأس السوداء بالإسكندرية

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«الأسقفية» تبدأ تجديد المنازل وتوفير الأثاث لـ29 أسرة فقيرة في الرأس السوداء بالإسكندرية «الأسقفية» تبدأ تجديد المنازل وتوفير الأثاث لـ29 أسرة فقيرة في الرأس السوداء بالإسكندرية

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نفذت مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (إبيسكوكير)، بالشراكة مع السفارة الألمانية مشروع تحسين الأحوال المعيشية بمنطقتى الرأس السوداء بمحافظة الإسكندرية وعرب المعمل بمحافظة السويس.

وذكرت الكنيسة الأسقفية، في بيان لها السبت، أنه يتضمن المشروع العمل على تحسين الأحوال المعيشية لعدد ٢٩ أسرة فقيرة من خلال تجديد البنية الأساسية للمنازل أرضيات، أسقف، محارة، توصيلات مياه، أبواب، شبابيك وتوفير الأثاث المنزلي والأجهزة المنزلية البسيطة.

وقال الدكتور ماجد موسى مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة للأسر المستهدفة، والمساهمة في المحافظة على خصوصية الأسر وتعزيز شعورهم بكرامتهم الإنسانية.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هي الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.

المصرى اليوم

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