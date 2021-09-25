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التصريح بدفن جثة شاب بعد غرقه بأحد شواطئ الغردقة

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التصريح بدفن جثة شاب بعد غرقه بأحد شواطئ الغردقة التصريح بدفن جثة شاب بعد غرقه بأحد شواطئ الغردقة

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قررت نيابة الغردقة التصريح بدفن جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد انتشال جثته بعد تعرضه لاسفكسيا الغرف بأحد الشواطئ المفتوحة بالغردقة وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

كان عدد من غطاسي جمعية البيئة والانقاذ البحري بالغردقة قد تمكنوا من انتشال جثة شاب بعد مصرعه غرقا باحد الشواطئ المفتوحة اثناء السباحة بمنطقة فلفلة بكورنيش الشيراتون وذلك بعد تلقي البلاغ بعد منتصف الليل.

وتبين من التحقيقات الاولية لأحهزة الامن ان المجني عليه الغريق يدعي «مكاريوس م ن» 21 عام من محافظة المنيا و كان يقضي اجازة بالغردقة وتعرض لاسفكسيا الغرق وتم انتشال الجثة ونقلها بسيارة اسعاف وايداعها مشرحة مستشفي الغردقة العام تحت تصرف النيابة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقي اخطارا بوجود حالة غرق باحد الشواطئ المفتوحة بكورنيش الغردقة وتم اخطار اجهزة البحث والانقاذ للعثور علي المفقود وتمت الاستعانة بعدد من الغطاسين المتطوعين الذين تمكنوا من انتشال جثة المجني عليه وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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