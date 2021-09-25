إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سياره بالطريق الدولي ببلطيم

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أصيب 15 شخصا في حادث إنقلاب سيارة نصف نقل (٢ كبينه) محملة بالعمال على الطريق الدولي الساحلي إتجاه جمصه، أمام قرية العاقولة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ وتم نقل المصابين لمستشفى برج البرلس لعلاجهم.

وأوضح التقرير الطبي لمستشفى برج البرلس المركزي، إصابة كلا من أحمد الشافعي، 27عاما، مصاب بكدمات وسحجات، محمد حموده عبدالغفار ،18عاما، مصاب بكدمات وسحجات، حماده عبدالمتهم، 35عاما، مصاب باشتباه كسر في الكتف، مصطفي محمد على ،24عاما، مصاب بحرج في الرأس، عمر محمد على، 25عاما، مصاب باشتباه كسر في المخ، محمد عوض ،27عاما، مصاب باشتباه نزيف في المخ، رضا السعيد بكري ،34عاما، مصاب بكدمه في الصدر.

كما أصيب في الحادث مصطفي كلاني بدوي ،34عاما، مصاب بكدمات وسحجات، أحمد مصطفي الشهاوي، 34عاما، مصاب بكدمات وسحجات، محمود تميم ،28عاما، مصاب بكدمات، مصطفي ابراهيم الفخراني ،38 عاما، مصاب بكدمات وسحجات، طارق محمد بسيوني دياب ،37 عاما، مصاب بكدمات وسحجات، اشرف ذكي بيومي، 41عاما، مصاب باشتباه كسر في الكتف الأيمن والركبه اليسري ،خالد عبده برعي ،40 عاما، مصاب باشتباه كسر في الكتف الأيمن وكدمه بالرأس، نبيل عبدالغفار محمد السيد ،36 عاما ،مصاب بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج،وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لجميع المصابين داخل استقبال مستشفى برج البرلس المركزى.