جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب هواتف محمولة ومستلزمات شيش إلكترونية

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تمكنت الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة ركاب طائرة خطوط شركة العربية القادمة من الشارقة اشتبه كريم غريب مأمور اللجنة الجمركية في راكب سوري أثناء محاولته الخروج من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول .

وعند سؤاله عما إذا كانت يحمل في حقائبه ما يستحق عنه رسوم جمركية أجاب بالنفي .

و تم تمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أمانى معوض مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات وأجسام متماثلة .

وبالعرض على مدحت رجب مدير الحركة والمشرف على الصالة الخضراء قام بتكليف حاتم الضيف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٤٠٥ علبه فلتر الشيشه بداخل كل علبه خمس قطع بإجمالي ٢٠٢٥ فلتر و٢٢ تانك شيشه صغير الحجم. و٤٧ تانك شيشه كبير الحجم وعدد من الهواتف المحمولة ماركة آيفون ١٢ برو مخبأة بين طيات الملابس بحقائبه.

وقام بالعد والتحريز لجنة من النوبي شحتو ومحمد كمال .

قرر عبدالفتاح دويدار مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 32 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .