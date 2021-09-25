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مهاجم أسوان على رادار العروبة الإماراتى.. وسموحة يترقب الموقف

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مهاجم أسوان على رادار العروبة الإماراتى.. وسموحة يترقب الموقف مهاجم أسوان على رادار العروبة الإماراتى.. وسموحة يترقب الموقف

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تلقى عمرو رضا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عدة عروض من جانب بعض الأندية التي ترغب في التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب ، فإن مهاجم زهرة الجنوب لديه عدة عروض للرحيل عن فريقه بعد هبوطه للقسم الثاني، وتابع المصدر: "دجلة تقدم بعرض رسمي إلى إدارة أسوان للتوقيع مع اللاعب وأرسل فاكسًا رسميًا، من أجل تدعيم خط هجومهم في طريق العودة للدوري الممتاز".

وأضاف: "كما أن نادي سموحة أبدى اهتمامه بشكل رسمي أيضًا باللاعب عمرو رضا، لتدعيم خط هجوم في ظل رحيل حسام حسن مهاجم الفريق إلى النادي الأهلي، بالصيف الجاري".

واختتم المصدر: "اللاعب لديه عرض أيضًا من جانب نادي العروبة الإماراتي، والذي طالب الحصول على خدماته في الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن الفريق الأسواني يرفض التنازل عن خدماته حتى الآن لرغبته في استمراره ضمن صفوفه بالقسم الثاني".

المصرى اليوم

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