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رضا شحاتة يرفض العمل مع موسمياني فى الأهلي

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رضا شحاتة يرفض العمل مع موسمياني فى الأهلي رضا شحاتة يرفض العمل مع موسمياني فى الأهلي

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حسم رضا شحاته المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، موقفه من خلافة كيفين جونسون المدرب العام السابق للنادي الأهلي، بالفترة المقبلة، وكشف مصدر مُقرب من شحاته، أن نجم المارد الأحمر السابق، يرفض ترك منصبه على رأس قيادة الجونة، والعودة إلى التتش في منصب جديد.

وأضاف: «شحاته يريد استكمال مهمته مع فريقه، خاصةً بعد تقديمه مستوى مميز مع فريقه منذ توليه المسئولية الفنية في الموسم الماضي»، ويفاضل النادي الأهلي بين عدة أسماء لتواجدها في الجهاز الفني، حيث عرضت لجنة التخطيط كل من رضا شحاته وعلاء ميهوب وهاني رمزي لخلافة المدرب الجنوب إفريقي، الذي رحل مع فالدويا يوشا محلل الأداء بنهاية الموسم الماضي

المصرى اليوم

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