رابطة الأندية تناقش إمكانية إقامة الموسم الجديد على مجموعتين

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يناقش المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، فى اجتماع غد الأحد، أكثر من تصور لشكل الدورى الجديد قبل عرضها على أندية الدورى الممتاز لاتخاذ القرار النهائى بشأن الدورى الجديد.

ويناقش المكتب التنفيذى للرابطة إقامة الدورى الجديد بنظام المجموعتين فى ظل ضيق الوقت وكثرة ارتباطات المنتخب الوطنى والأندية الافريقية فى الموسم الجديد، على أن يتم حسم القرار النهائى بعد الاجتماع مع أندية الدورى الممتاز الـ18.

ويعقد المكتب التنفيذى للرابطة اجتماعا غدا، الأحد، لمناقشة شكل الدورى الجديد فى ضوء الارتباطات المتعددة للمنتخب والأندية الأفريقية فى الموسم الجديد.كما يناقش المكتب التنفيذى لرابطة الأندية فى اجتماعه غدا، الأحد، البحث عن مقر منفصل للرابطة بعيدا عن اتحاد الكرة، فى محاولة للانفصال عن الجبلاية.

وأسفرت انتخابات رابطة الأندية عن اختيار أحمد دياب رئيسا للرابطة ومعه عماد متعب نائبا وعضوية كلا من ثروت سويلم وعامر حسين وصفي الدين بسيوني وشريف صالح وخالد رفعت.