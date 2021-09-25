أرقام تشيلسي ضد مان سيتي: جوارديولا ينهي العقدة ويحقق رقمًا قياسيًا.

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حسم فريق مانشستر سيتي قمة مباريات الجولة السادسة من البريميرليج بعد أن تغلب خارج قواعده بهدف نظيف على تشيلسي.

وأستحق مانشستر سيتي فوزه بالمباراة بعد اداء كبير وسيطرة من جانب حامل اللقب على مجريات اللعب، وفي معقل أصحاب الأرض.

وسجل جابرييل جيسوس الهدف الوحيد في المباراة بعد 8 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليمنح فريقه فوزًا غاليًا.

الفوز وضع مانشستر سيتي بشكل مؤقت على قمة الترتيب برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف عن تشيلسي الذي تراجع للمركز الثالث بنفس رصيد النقاط، مع أفضلية فارق الأهداف لرجال المدرب بيب جوارديولا (+11 مقابل +10 للبلوز).

رجل المباراة:

اختير الظهير البرتغالي جواو كانسيلو كأفضل لاعب في المباراة بعد اداء كبير من اللاعب الذي شارك كظهير أيسر، وصنع هدف المباراة الوحيد.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- جابرييل جيسوس اشترك في تسجيل 7 أهداف في أخر 7 مباريات لعبها بشكل اساسي بالبريميرليج مع مانشستر سيتي (سجل 3 وصنع 4).

- جيسوس سجل في 44 مباراة بالدوري (52 هدفًا). مان سيتي لم يخسر ابدًا في اي مباراة سجل فيها البرازيلي (فاز 42 وتعادل 2).

- بيب جوارديولا أنهى عقدة مواجهة تشيلسي بعد أن كان تلقى الخسارة في جميع المباريات ال3 الأخيرة قبل اليوم، وهي ما كانت اسوأ سلسلة له ضد فريق واحد خلال مسيرته التدريبية.

- حقق بيب جوارديولا انتصاره رقم 221 مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات، وهو رقم قياسي لمدرب في النادي، محطمًا الرقم السابق بأسم ليس ماكدويل (220).

- مان سيتي استقبلوا هدف وحيد بعد مرور 6 جولات من بداية موسم في البريميرليج. أفضل سجل دفاعي لهم عند هذه المرحلة من موسم على مدار مشاركتهم في تاريخ المسابقة.

