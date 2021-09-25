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«ترشيد النفقات» سبب إقامة مباريات الكأس بدون تقنية الفيديو

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«ترشيد النفقات» سبب إقامة مباريات الكأس بدون تقنية الفيديو «ترشيد النفقات» سبب إقامة مباريات الكأس بدون تقنية الفيديو

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كشف مسؤولو اتحاد الكرة سبب عدم إقامة مباريات كأس هذا الموسم بتقنية الفيديو، وأوضح مسؤولو الجبلاية أن الأندية رفضت تحمل تكلفة تطبيق التقنية في مباريات الكأس هذا الموسم، لذا قررت اللجنة التي تدير الجبلاية إقامة المباريات بدون الـ«فار».

وأضاف مسؤولو الجبلاية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لا يطبق تقنية الفيديو في مباريات دورى الأبطال الإفريقي إلا في دور ما قبل النهائي والدور النهائي، وهو ما سيتم تطبيقه في كأس مصر هذا الموسم، حيث سيتم تطبيق التقنية فيما قبل النهائي والنهائي فقط.

ويدخل فريق الأهلي، في السابعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره إنبي باستاد الإسكندرية، في ختام منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

المصرى اليوم

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