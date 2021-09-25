هل يحقق بيتسو موسيماني الفوز رقم 45 مع الأهلي أمام إنبي؟

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تترقب جماهير الكرة المصرية عند السابعة مساء اليوم السبت مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره إنبي في مسابقة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام إنبي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر عند الساعة السابعة مساء على أرض ملعب استاد الأسكندرية.

ويخوض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مباراة الليلة وسط ضغوط كبيرة بعد خسارة الأهلي في المباراة السابقة للقب كأس السوبر المصري أمام نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وقبل مباراة الليلة مع إنبي حقق الأهلي الفوز مع بيتسو موسيماني في 44 مباراة ، فهل تحمل مباراة الليلة الرقم 45 من الانتصارات لموسيماني مع الأهلي؟

الجدير بالذكر أن موسيمانى تولى تدريب الأهلي في أكتوبر 2020 خلفاً للسويسري رينيه فايلر ، وأشرف على تدريب الأهلي في 63 مباراة في مختلف المسابقات فاز فى 44 وتعادل فى 15 مباراة وخسر 4 مباريات فقط.

وسجل لاعبو الأهلي تحت قيادة موسمياني 127 هدفا وتلقت شباك الفريق 46 هدفاً.

وعلى صعيد البطولات حقق موسيماني مع الأهلي 4 بطولات، هي: لقبان في دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر الأفريقي، كما قاد المارد الأحمر لحصد الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية الأخيرة في قطر.