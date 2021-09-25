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رابطة الدورى الممتاز : نسعى لعودة الجماهير للمباريات مرة أخرى

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رابطة الدورى الممتاز : نسعى لعودة الجماهير للمباريات مرة أخرى رابطة الدورى الممتاز : نسعى لعودة الجماهير للمباريات مرة أخرى

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أكد أحمد دياب رئيس رابطة أندية الدوري الممتاز، أن الهدف الأساسي للرابطة فى الوقت الحالي هو إعادة الجماهير إلى المدرجات وإقامة مباريات الدوري في حضورها.

وقال دياب: «رابطة الأندية تسعى للحفاظ على حقوق أندية الدوري الممتاز، وتنظم بطولة الدوري وتعمل لتحقيق مصلحة الأندية بما يفيد الكرة المصرية».

وتابع: «نسعى بالتنسيق مع اتحاد الكرة والاتصالات بالجهات الأمنية للحصول على موافقات بحضور الجماهير للمباريات، مع انطلاق الموسم الكروي الجديد»، ومن المنتظر أن يحدد اتحاد الكرة منتصف أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق الدوري الممتاز، وانتخب دياب رئيسا لرابطة أندية الدوري الممتاز منذ عدة أيام، بينما فاز عماد متعب مهاجم الأهلي السابق بمنصب نائب الرئيس وحصل عامر حسين على منصب أمين الصندوق.

المصرى اليوم

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