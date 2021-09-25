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برنامج تأهيلي لأسامه فيصل بعد إصابة الركبة

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برنامج تأهيلي لأسامه فيصل بعد إصابة الركبة برنامج تأهيلي لأسامه فيصل بعد إصابة الركبة

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يخضع أسامة فيصل، مهاجم فريق البنك الأهلى والمعار من صفوف نادى ، لتدريبات علاجية عقب الإصابة التى تعرض لها فى التدريبات الجماعية وعلى إثرها أجرى أشعة لمعرفة مدى الإصابة، وجاءت إصابة أسامة فيصل بجزع في غضروف الركبة وقام الجهاز الطبي لفريق البنك الأهلى بوضع برنامج علاجى للاعب لمدة 15 يوما قبل عودته للتدريبات الجماعية من جديد.

ونجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة بعد الإتفاق مع مسئولي القلعة البيضاء، ويلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم القادم.

المصرى اليوم

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