أخبار عاجلة

«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا -
«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب -
اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا -
رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
تدريب 19 سيدة على «ريادة الأعمال» ضمن برنامج «ابدأ مشروعك» بأرمنت غرب الأقصر -
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية -
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة -
البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

سيراميكا يسابق الزمن لضم مهاجم افريقي قبل غلق الإنتقالات

Print
سيراميكا يسابق الزمن لضم مهاجم افريقي قبل غلق الإنتقالات سيراميكا يسابق الزمن لضم مهاجم افريقي قبل غلق الإنتقالات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رفض هيثم شعبان المدير الفنى لفريق سيراميكا الاكتفاء بالصفقات الجديدة التى تعاقد معها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وطلب التعاقد مع مهاجم افريقي متميز

ومن جانبه، أكد معتز البطاوى، المدير الرياضي لفريق سيراميكا، أن الفترة المقبلة ستتجه إدارة النادي للتعاقد مع لاعبين أفارقة مميزين بناءً على طلب الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، وأشاد معتز البطاوى بالتزام لاعبي الفريق في معسكر الإعداد المقام حاليًا فى شرم الشيخ، وقال المدير الرياضي، إنه لمس خلال الفترة الماضية من المعسكر تركيزًا وحماسًا شديدًا، ومنافسة قوية بين جميع اللاعبين، من أجل الظهور بشكل طيب خلال الموسم القادم من الدوري العام.وأوضح أن مجلس إدارة سيراميكا لديه ثقة كبيرة في تقديم الجهاز الفني واللاعبين، مردودًا مميزًا في الموسم الجديد.

وتابع، نقوم بتدعيم الفريق وفق الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الصفقات التى أبرمها الفريق حتى هذه اللحظة مميزة وستكون إضافة قوية مع الفريق في الدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر

«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر

«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا

«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا

«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب

«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب

رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر