أرقام مان يونايتد ضد أستون فيلا: كورتني هوس يمنح الضيوف فوزًا غائبًا منذ 12 عامًا.

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سقط مانشستر يونايتد على ملعبه ضد أستون فيلا بنتيجة 1-0 في مباراة ضمن الجولة السادسة من البريميرليج.

وسجل الضيوف هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، عندما ارتقى المدافع كورتني هوس لكرة عرضية نتيجة ركلة ركنية، وحولها لاعب أستون فيلا بالرأس في شباك الحارس دافيد دي خيا.

وفي الوقت بدل من الضائع، لاحت لمانشستر يونايتد فرصة لتعديل النتيجة من خلال ركلة جزاء، لكن البرتغالي برونو فيرنانديز سدد الكرة خارج المرمى، لينجح الضيوف في تحقيق أول فوز لهم خارج القواعد في الدوري هذا الموسم.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمته الأولى هذا الموسم في الدوري، ليتجمد رصيد الفريق عند 13 نقطة في المركز الرابع، في حين أرتفع رصيد أستون فيلا إلى 10 نقاط في المركز السابع.

رجل المباراة:

سجل كورتني هوس هدف المباراة الوحيد لكن إيمليانو مارتينيز حصل على أعلى تقييم في فريق أستون فيلا من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير من حارس المرمى الأرجنتيني الذي تصدى لـ 4 كرات في المباراة، جميعهم نتيجة تسديدات من داخل منطقة جزائه.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- بعد 17 مباراة متتالية بدون نجاح، أستون فيلا حقق الفوز على ملعب أولد ترافورد ضد مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ ديسمبر 2009.

- هذا هو ثاني فوز للفيلانز ضد مانشستر يونايتد في أخر 46 مباراة بين الفريقين في المسابقة (تعادل 11 وخسر 33).

- كورتني هوس سجل أول هدف له في البريميرليج خارج قواعد أستون فيلا.

- حقق أستون فيلا أول فوز في أخر 18 مباراة بالدوري ضد مانشستر يونايتد، وهو ثاني فوز يحققه الفريق على ملعب أولد ترافورد في أخر 34 زيارة لمانشستر يونايتد في الدوري (منذ عام 1983).

- مانشستر يونايتد لم يهدر ركلة جزاء على ملعبه احتسبت في الوقت بدل من الضائع في الشوط الثاني من مباراة في البريميرليج، وكانت ستؤدي إلى تعادله أو تقدمه في النتيجة، منذ 21 سبتمبر 2003، عندا اهدر رود فان نيستلروي ركلة جزاء ضد أرسنال (المباراة انتهت بالتعادل 0-0).

- فشل مانشستر يونايتد الآن في التسجيل في مباريات متتالية على ملعب أولد ترافورد للمرة الأولى منذ يناير / فبراير 2020 (0: 2 ضد بيرنلي، 0: 0 ضد ولفرهامبتون).