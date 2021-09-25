أخبار عاجلة

«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا -
«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب -
اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا -
رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
تدريب 19 سيدة على «ريادة الأعمال» ضمن برنامج «ابدأ مشروعك» بأرمنت غرب الأقصر -
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية -
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة -
البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مركز القفل يحتفل باليوم الوطني ويعرض فيديوهات حول إنجازات المملكة

Print
تَضَمّن الحفل توزيع الهدايا على الأطفال

مركز القفل يحتفل باليوم الوطني ويعرض فيديوهات حول إنجازات المملكة

دشن رئيس مركز القفل، التابع لمحافظة صامطة، سحمان بن مبارك السبيعي، فعاليات اليوم الوطني الحادي والتسعين، في حديقة السودي بالمركز.

جاء ذلك، بحضور رئيس البلدية، المهندس مشاري بن حسن الحاذق، ومديري الإدارات الحكومية بالمركز والمشايخ والأعيان.

تخلل الاحتفالَ عدد من الفقرات الوطنية والمشاركات التي تعبر عن حب هذا الوطن والتغني بمنجزاته.

كما جرى خلال الاحتفال، توزيع الهدايا على الأطفال وعرض فيديوهات عبر شاشة عرض حول إنجازات الوطن واليوم الوطني، إضافة إلى عمل مسابقات ترفيهية للأطفال من أجل الاستمتاع بهذا اليوم الغالي على قلوب الجميع.

يُذكر أن، مركز القفل بالحد الجنوبي، قد استعد من وقت مبكر لهذه المناسبة، بتزيين الشوارع وكسوتها باللون الأخضر، ووضع صور القادة في الطرقات الرئيسية، فخرًا واعتزازًا بهم.

وعبّر أهالي المركز عن بالغ اعتزازهم بهذه الفعاليات التي أدخلت البهجة والسرور على أنفسهم، كي يعبروا عن فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني، ويقضوا أجمل الأوقات.

مركز القفل يحتفل باليوم الوطني ويعرض فيديوهات حول إنجازات المملكة

مركز القفل يحتفل باليوم الوطني ويعرض فيديوهات حول إنجازات المملكة

مركز القفل يحتفل باليوم الوطني ويعرض فيديوهات حول إنجازات المملكة

مركز القفل يحتفل باليوم الوطني ويعرض فيديوهات حول إنجازات المملكة

مركز القفل يحتفل باليوم الوطني ويعرض فيديوهات حول إنجازات المملكة

مركز القفل يحتفل باليوم الوطني ويعرض فيديوهات حول إنجازات المملكة

مركز القفل يحتفل باليوم الوطني ويعرض فيديوهات حول إنجازات المملكة

مركز القفل يحتفل باليوم الوطني ويعرض فيديوهات حول إنجازات المملكة

مركز القفل يحتفل باليوم الوطني ويعرض فيديوهات حول إنجازات المملكة

مركز القفل يحتفل باليوم الوطني ويعرض فيديوهات حول إنجازات المملكة

مركز القفل يحتفل باليوم الوطني ويعرض فيديوهات حول إنجازات المملكة

مركز القفل يحتفل باليوم الوطني ويعرض فيديوهات حول إنجازات المملكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف

"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف

مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية

مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية

ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب

البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب