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هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على "شفا الطائف"‎

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الأهالي خرجوا للتنزه والاستمتاع بالأجواء وتوثيق جريان المياه

هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على

تصوير: ماجد عسيري

هطلت، مساء السبت أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مركز الشفا التابع لمحافظة الطائف.

ودفعت هذه الأجواء الماطرة، المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطول الأمطار، وشهد طريق الشفا كثافة عالية للمركبات.

يُذكر أن الجهات المعنية تُجدد التنويه في مثل هذه الحالات بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على

هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على

هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على

هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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