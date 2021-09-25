البابا تواضروس: ذهاب الأسر إلى الأدير في الإجازة بدلاً من التنزه «شيئ يفرحني جداً»

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ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة روحية عقب انتهاء صلاة القداس الإلهي بعد تدشين كاتدرائية دير مار جرجس بالخطاطبة.

وقال البابا في عظته، أن الله يريدنا أن نفرح دائمًا، يريدنا أن نكون فرحين، ونهاية كل فعل نصنعه في حياتنا الروحية يكون الهدف منه أن نصير دائمًا فرحين، وهذا شيء هام جدًا، لأن الفرح يُظهر عمل الروح فيك، «أَمَّا ثَمَرُ الرُّوحِ فَهُوَ: مَحَبَّةٌ، فَرَحٌ، سَلاَمٌ، طُولُ أَنَاةٍ، لُطْفٌ، صَلاَحٌ، إِيمَانٌ»، فالأرض اسمها أرض المحبة وأول ثمرة تثمر هي ثمرة الفرح، ولهذا الفرح هو علامة الإنسان المسيحي، فيما مضى عندما يتقابل وثني مع وثني آخر – معروف أن الوثنيين في تاريخهم دائمًا مكشّرين، ويجده مبتسم فيقول له متعجبًا: هل قابلت اليوم مسيحيًّا؟! فأطفى عليه روح البشاشة وروح الفرح.

وأضاف: «كما تعرفون جميعًا أن هناك ٣ أشياء قال لنا عنها الكتاب المقدس أن نفعلها كل حين، صلوا كل حين، واشكروا كل حين، وافرحوا كل حين، كأن الصلاة والشكر والفرح مثل الخيط المثلوث (مثل الضفيرة) مرتبطين ببعضهم، فلا يصح أن تصلي وليس لديك شكر أو فرح، ولا يصح أن تشكر دون التعبير عن هذا الشكر بالصلاة والفرح، وأيضًا لا يصح أن تفرح إلا وأن تُعبّر عنه بالشكر والصلاة، وأريد أن أقول لكم أننا ونحن نعيش هذا الزمان وعلى هذه البلاد المقدسة، ماذا يفرحنا؟، ففي يوم أتى التلاميذ للسيد المسيح قائلين له أنهم فرحين جدًا وعندما سألهم عن السبب، قالوا له أن الشياطين عندما نرشم عليها الصليب نطردها وتمضي، فقال لهم السيد المسيح بود بالغ وفرح وبنظرة حنية لا تفرحوا بذلك بل اِفرحوا بالأهم وهو»أَنَّ أَسْمَاءَكُمْ كُتِبَتْ فِي السَّمَاوَاتِ«، واليوم ونحن نعيش في مصر في هذا الزمان توجد أشياء كثيرة تفرحنا، وسأتكلم عن إثنين أو ثلاثة".

وتابع: "أول شيء يفرحنا أن في بلادنا يوجد عدد كبير من الأديرة الممتلئة بصلوات الرهبان أو الراهبات، وهذه الأديرة موجودة في أماكن كثيرة في محيط الجغرافيا بمصر، وعمل الدير الرئيسي هو الصلاة، وأحد الأمور التي تفرحنا نحن المصريين أنه توجد مواضع صلاة في كل مكان في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، في حين توجد بلاد ليس بها ذلك ولا يوجد بها أحد يصلي ولا مواضع للصلاة مثل الأديرة، ولهذا نفرح كثيرًا أن الحياة الرهبانية ووجود الآباء الرهبان في كل دير يرفعون الصلوات عنا ليلاً ونهارًا، ولا يوجد فرح أكثر من هذا أن يكون هناك مَنْ يُصلي من أجلي ودائم الصلاة، فقد يحدث أن نتأخر في النوم حتى ساعات الفجر وهناك آخرون في يقظة يصلون من أجلنا، وهذا يعطينا طمأنينة وهذا يعطينا سلام وهذا يعطينا فرح".

وأشار إلى أن الأقباط بصفة عامة محبين جدًا للأديرة، ونعرف قيمة الأديرة في حياتنا، ونعرف قيمة الصلوات المرفوعة من قلوب نقية على الدوام أمام الله، ولهذا المسئولية خطيرة، فتصوّر أن يكون لدينا دير وليس به روح الصلاة الكاملة فهذه مسئولية خطيرة، وبالتالي وجود أديرة في حياتنا هو سبب من أسباب الفرح، ومن الأشياء الجميلة الموجودة في حياتنا الاجتماعية أن كثير من الأسر القبطية أنهم في يوم الأجازة يذهبون إلى الدير وليس التنزه في أماكن أخرى بل الذهاب إلى الدير لأخذ بركة كنائس الدير وقديسين الدير وآباء الدير، إنه عمل رائع، وهذا الأمر يا إخوتي يفرّحنا جميعًا، أنه توجد صلوات مرفوعة وأيدي مرفوعة من أجلنا في الليل وفي النهار، والشيء الثاني أن الكنيسة هنا جميلة فعلاً جدًا وذوقها رفيع للغاية واللون الأبيض بها هو لون النور، ومن الأشياء الجميلة بها فعلاً هي الشرقية وجميعكم ترونها، والشرقية نسميها (البانطوكراتور) حضن الآب، وهنا حضن الآب متسع جدًا وكبير، وهذا حضن المسيح المفتوح لنا دائمًا.