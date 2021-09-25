وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزورون جامعة الجلالة

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قام أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة لجامعة الجلالة، وهي إحدي الجامعات الأهلية الغير هادفة للربح والتي تُنشئها الدولة المصرية لإثراء العملية التعليمية وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وذلك لتوفير تجربة تعليمية عالية الجودة لشبابنا والمساهمة في تزويدهم بتعليم جيد يتناسب مع سوق العمل المحلي والعالمي.

وكان في إستقبال الوفد الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة والقيادات التنفيذية بالجامعة ، وقام بإصطحاب الوفد لتفقد أقسام الجامعة والإطلاع على حجم الإنجاز الذي يتم على مدار الساعة لتوفير كافة سُبل الراحة والتيسير للطلاب.

كما تم إستعراض البرامج التعليمية المتطورة المستهدف تقديمها للطلاب لمواكبة التطور الهائل في النظم التعليمية وإعداد الطالب بالشكل الأمثل لسوق العمل في ضوء توظيف الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي والحوكمة الجارية بكامل جهات الدولة.

وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن إعجابهم وسعادتهم بهذا الفكر المتطور الذي تنتهجه الدولة المصرية بالجمهورية الجديدة ، وثقتهم بأن القيادة السياسية لديها من الوطنية والرؤية الصائبة والنوايا المخلصة لوضع مصر على خريطة الدول الحديثة المتطورة.

وقدم الوفد الشكر لرئيس الجامعة ومساعديه وأعضاء هيئة التدريس على المجهود الواضح والمتميز ، وتم الإعراب عن خالص إمتنان الوفد لحفاوة الإستقبال والإستعداد للتعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والجامعة للمساهمة في تنفيذ رؤيتها .