‏نشاط كبير للدبلوماسية المصرية أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح الوفد المصري المشارك في فعاليات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة سامح شكري وزير الخارجية، عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع وفود من مختلف دول العالم، كما شارك في العديد من الحلقات النقاشية والموائد المستديرة سواء في أروقة الأمم المتحدة أو في مقر إقامة الوفد المصري بنيويوك.

وألقي الوزير ‎شكري كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، وذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتي أكد خلالها أن ما تحقق من خطوات إيجابية لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وغيره من أشكال التعصب، متخذةً صورًا متعددة، تتمثل في التمييز والكراهية على أساس الدين أو العرق أو اللون، والتي تستهدف المُنتمين إلى أصول أفريقية والعرب والمسلمين، والمهاجرين وطالبي اللجوء في الدول المستقبلة لهم.

وكان شكري قد ألتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تضمّن مناقشة أبرز الأوجه السياسية والأمنية والاقتصادية بالعلاقات الثنائية في إطار ما يجمع كل من مصر والولايات المتحدة من علاقات تاريخية ومتشعبة وطيدة وشراكة استراتيجية وثيقة، وبما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما ألتقي وزير الخارجية سيرجي لاڤروڤ وزير الخارجية الروسي وبحث معه مستقبل العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك،

وعلي صعيد لقاءاته برؤساء المنظمات الإقليمية ألتقي شكري رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد، وقدم له التهنئة على انتخابه رئيسًا للدورة ٧٦... وناقش مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، سبل دفع مختلف ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار متابعة نتائج زيارة شكري الأخيرة إلى بروكسل في يوليو الماضي، وذلك إتصالاً بالشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف السفير حافظ المتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية أن اللقاء تطرّق أيضاً إلى مُجمل الملفات الإقليمية والدولية التي تمثل أولويات لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن تناوُل ملف سد النهضة كما ألتقي أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، في إطار التقدير لدور الاتحاد في تعزيز التعاون عبر جانبي المتوسط.

‏وألتقي شكري نظراءه من كل من لاتفيا“ادجارز رينكفيتش، ي والأوكراني دميترو كوليبا والمالطي إيفاريست بارتولو والإيطالي لويجي دي مايو، واليوناني نيكوس ديندياس، ووزيرة خارجية مملكة النرويج «إينى إريكسن سوريد» والبرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا، والألبانية أولتا جاتشكا وأعرب لها عن تهاني مصر لحصول ألبانيا على مقعد غير دائم بمجلس الأمن 2022-2023، كما ألتقي نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، والفرنسي جان إيف لودريان والبرازيلي كارلوس فرانسا، وبحث مع نظيريه القبرصي واليوناني دفع التعاون بين البلدان الصديقة الثلاث في مختلف المجالات، والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، وسيمون كوفني وزير الخارجية الايرلندي كما وقع مع نظيره وزير خارجية سانت كيتس ونيفيس «مارك برانتلي» بيانًا مشتركًا للإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وزيرة خارجية إستونيا إيفا ماريا ليميتس وبحث معها أُطر تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق الجهود بالمحافل الدولية في ضوء عضوية إستونيا غير الدائمة الحالية بمجلس الأمن، كما ألتقي نظيره الفيتنامي «بوي ثان سون»، وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، والباكستاني ‫شاه محمود قريش، ووزير خارجية كوريا الجنوبية جيونج أوي يونج، والهندي د. سوبرامانيام جايشانكر.

‏وفيما يخص الشأن العربي شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة ٧٦ للجمعية العام، وأكد خلال اجتماع لدول جوار ليبيا على الأهمية التي توليها مصر لاستتباب الأوضاع في ليبيا، والدور المنوط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة تصون مقدرات ليبيا وتحفظ سيادتها بمنأى عن أي تدخلات..ويشدد على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها كخطوة هامة نحو تثبيت الاستقرار.

وكان شكري قد ألتقي في مُستهل زيارته إلى نيويورك رئيس المجلس الرئاسي الليبي وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير جدَّد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما يحقق مصلحة الشعب الليبي، وتثبيت الاستقرار في ليبيا وتحقيق التنمية في مختلف ربوعها، كما أكد حرص مصر على المُضى قُدمًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بينهما، خاصةً على ضوء الزيارات المُتبادلة بين الجانبين، وما تم التوافق بشأنه على هامش أعمال اللجنة العُليا المصرية الليبية المُشتركة والتي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي في القاهرة.

كما شدَّد الوزير شكري على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للأوضاع في ليبيا وفق ما نصت عليه خارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون وقرار مجلس الأمن ٢٥٧٠ انتهاءً بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد، مُشيًدا في هذا الصدد بجهد مجلس النواب الليبي في إعداد قانون الانتخابات باعتباره خطوة هامّة نحو استكمال خارطة الطريق.

‏كما ألتقي عثمان الجرندي وزير خارجية ‫تونس العضو العربي بمجلس الأمن، وبحث معه سبل دفع التنسيق المستمر للتصدي للتحديات المُشتركة، وتعزيز آليات العمل العربي، فضلًا عن مُناقشة سُبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقين، كما وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك للتباحث حول سبل إنهاء الأزمة في سوريا، كما ألتقي بنظيره الصومالي محمد عبدالرازق للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا محل اهتمام البلدين الشقيقين.

وسبق هذه اللقاءات العربية العربية أجتماعا مع نظيراه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين للبناء على التطورات المُحرزة في إطار آلية التعاون الثلاثي، وبما يعزز من مسار العمل العربي المشترك ويحقق تطلعات الشعوب نحو مزيد من النماء والازدهار.

كما التقي بوزيرة خارجية السنغال آيساتا تال سال، ووزير خارجية النيجر حاسومي مسعودو، ووزير الخارجية الرواندي فينسنت بيروتا، ووزيرة الخارجية التنزانية ليبيراتا مولامولا، للتباحث حول أوجه العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية

‏

‏