أخبار عاجلة

«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا -
«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب -
اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا -
رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
تدريب 19 سيدة على «ريادة الأعمال» ضمن برنامج «ابدأ مشروعك» بأرمنت غرب الأقصر -
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية -
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة -
البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة بالقرنة غرب الأقصر

Print
إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة بالقرنة غرب الأقصر إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة بالقرنة غرب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حسم فى مواجهه مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك ضمن الموجة ال ١٨ لازالة التعديات على املاك الدولة.

شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر حملة ازالات مكبرة بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز، وبالتنسيق مع مركز شرطة القرنة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 8 حالات تعدى علي أراضي أملاك الدولة ولاية الرى بمساحة 280 متر ..

شارك بالحملة كلا من حجازى النحاس، ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز، وبالتنسيق مع الادارة الهندسية وعناصر من الرى وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر

«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر

«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا

«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا

«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب

«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب

رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر