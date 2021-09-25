إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة بالقرنة غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حسم فى مواجهه مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك ضمن الموجة ال ١٨ لازالة التعديات على املاك الدولة.

شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر حملة ازالات مكبرة بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز، وبالتنسيق مع مركز شرطة القرنة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 8 حالات تعدى علي أراضي أملاك الدولة ولاية الرى بمساحة 280 متر ..

شارك بالحملة كلا من حجازى النحاس، ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز، وبالتنسيق مع الادارة الهندسية وعناصر من الرى وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية .