البابا تواضروس يُدشّن كاتدرائية مار جرجس بديره في الخطاطبة و3 مذابح بمشاركة 17 أسقفاً (صور)

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دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت الكاتدرائية الجديدة التي تم بناؤها في دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة، بمشاركة ١٧ من أحبار الكنيسة، كما تم تدشين ثلاثة مذابح على أسماء عدد من القديسين، وأيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

وأزاح قداسة البابا، لدى وصوله الدير، الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكاتدرائية والمكتوبة باللغتين العربية والقبطية.

وشارك في صلوات التدشين الى جانب الأنبا مينا أسقف ورئيس الدير، كل من الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح ورئيس دير الشهيد مارمينا بالجبل المعلق بأبنوب، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري القديس الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

كما شارك في الصلوات القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، ومجمع رهبان الدير، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.

ودشن قداسة البابا تواضروس الثاني، 3 مذابح جديدة بدير الشهيد مار جرجس في الخطاطبة، وحملت المذابح الثلاث التي تم تدشينها أسماء أربعة من الشهداء وأب بطريرك، لتشمل المذبح الرئيس على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح البحري على اسم الشهيدين الأمير تادرس الشطبي والأمير تادرس المشرقي، والمذبح القبلي على اسم الشهيد مار مينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس.

البابا تواضروس يُدشّن كاتدرائية مار جرجس بديره في الخطاطبة و3 مذابح بمشاركة 17 أسقفاً (صور)

البابا تواضروس يُدشّن كاتدرائية مار جرجس بديره في الخطاطبة و3 مذابح بمشاركة 17 أسقفاً (صور)

البابا تواضروس يُدشّن كاتدرائية مار جرجس بديره في الخطاطبة و3 مذابح بمشاركة 17 أسقفاً (صور)

البابا تواضروس يُدشّن كاتدرائية مار جرجس بديره في الخطاطبة و3 مذابح بمشاركة 17 أسقفاً (صور)

البابا تواضروس يُدشّن كاتدرائية مار جرجس بديره في الخطاطبة و3 مذابح بمشاركة 17 أسقفاً (صور)

البابا تواضروس يُدشّن كاتدرائية مار جرجس بديره في الخطاطبة و3 مذابح بمشاركة 17 أسقفاً (صور)

البابا تواضروس يُدشّن كاتدرائية مار جرجس بديره في الخطاطبة و3 مذابح بمشاركة 17 أسقفاً (صور)

البابا تواضروس يُدشّن كاتدرائية مار جرجس بديره في الخطاطبة و3 مذابح بمشاركة 17 أسقفاً (صور)

البابا تواضروس يُدشّن كاتدرائية مار جرجس بديره في الخطاطبة و3 مذابح بمشاركة 17 أسقفاً (صور)