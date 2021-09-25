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وزير النقل يتوجه غدُا إلى إسبانيا لمتابعة تصنيع أول قطار تالجو لصالح

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وزير النقل يتوجه غدُا إلى إسبانيا لمتابعة تصنيع أول قطار تالجو لصالح مصر وزير النقل يتوجه غدُا إلى إسبانيا لمتابعة تصنيع أول قطار تالجو لصالح

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يتوجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، غدا إلى إسبانيا لمتابعة بدء تصنيع عربات التالجوا الاسبانية، ولقاء نظيره الإسباني لبحث عدد من المشروعات المشتركة بين الجانبين.

وقالت مصادر مطلعة إن السكة الحديد تستعد لإستقبال أولى قطارات شركة تالجو الأسبانية من أصل توريد عدد ٦ قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار ضمن التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد ٦ قطارات كاملة بعربات مكيفة بجرار ديزل شامل عقد الصيانة لمدة ٧ سنين بتكلفة ١٥٧ مليون يورو.

ومن المقرر أن يرافق وزير النقل المهندس مصطفي ابو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد.

المصرى اليوم

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