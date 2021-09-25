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يتوجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، غدا إلى إسبانيا لمتابعة بدء تصنيع عربات التالجوا الاسبانية، ولقاء نظيره الإسباني لبحث عدد من المشروعات المشتركة بين الجانبين.

وقالت مصادر مطلعة إن السكة الحديد تستعد لإستقبال أولى قطارات شركة تالجو الأسبانية من أصل توريد عدد ٦ قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار ضمن التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد ٦ قطارات كاملة بعربات مكيفة بجرار ديزل شامل عقد الصيانة لمدة ٧ سنين بتكلفة ١٥٧ مليون يورو.

ومن المقرر أن يرافق وزير النقل المهندس مصطفي ابو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد.