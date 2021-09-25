وزير الأوقاف يتسلم دعوة للمشاركة في مؤتمر الحريات الدينية بالسودان (صور)

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استقبل د.محمد مختار جمعة،وزير الأوقاف، نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، اليوم السبت، لبحث مزيد من أوجه التعاون المشترك، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة عقب النجاح الكبير للدورة التدريبية الثانية المشتركة لأئمة وواعظات مصر والسودان .



وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أن التعاون بين الوزارتين يعد أنموذجًا فريدًا ومتميزًا للتعاون بين الأشقاء وخاصة في الشأن الديني، وأننا ماضون وبقوة سريعة في التعاون المثمر، وقد أعطينا أنموذجًا في التعاون المثمر تمثل في الدورات التدريبية المشتركة للأئمة والواعظات والقوافل الدعوية ومن المقرر أن تكون القافلة الدعوية الثانية للأئمة والواعظات إلى دولة السودان مطلع نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى التوافق التام في المنهج الفكري، والعمل على نشر ثقافة التسامح الديني، ومواجهة الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة .

وأوضح وزير الأوقاف أننا في الأوقاف المصرية استطعنا أن نتحول بثقافة الفكر المستنير من ثقافة النخبة إلى ثقافة عامة بين الأئمة والواعظات، ونعمل على التحول بالإمام من إمام مستقبل لقضايا التجديد إلى منتج ومساهم في صنع قضايا التجديد، ومن هنا جاءت فكرة الإمام المفكر المستنير وكذلك الحال في الارتقاء بمستوى الواعظات.

من جانبه أبدى الشيخ نصر الدين مفرح ،وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة سعادته البالغة بهذا اللقاء وهذه الزيارة التي جاءت على هامش زيارته لدولة الأردن الشقيقة، خاصة وأن هذه الزيارة جاءت عقب انتهاء الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات من السودان ومصر بأكاديمية الأوقاف الدولية والتي أثمرت نجاحًا كبيرًا في التدريب والتثقيف بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بفكر وزير الأوقاف المصري الذي يؤسس لمجتمع منفتح على الثقافة والعلوم والمعارف من خلال الأئمة والواعظات وتدريبهم .

وأكد مفرح أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان تعمل بقوة على نشر الفكر الوسطي المستنير ونبذ العنف والتطرف، وأننا في سبيل تحقيق ذلك نتعاون تعاونا كبيرا مع أشقائنا في دولة مصر الشقيقية والتي فتحت أبوابها للتدريب والتثقيف والقوافل الدعوية المشتركة .

وخلال اللقاء سلم وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني للدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، دعوة رسمية لحضور مؤتمر الحريات الدينية بدولة السودان الشقيقة المقرر انعقاده بدولة السودان الشقيقة أكتوبر المقبل على رأس وفد كبير من الأئمة والواعظات، موجها الشكر الجزيل له على شدة العناية بالوفد السوداني الذي شارك في الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية كما أهدى لوزير الأوقاف درع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة السودان تقديرًا لجهوده الدعوية في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وقد أهدى وزير الأوقاف نظيره السوداني والوفد المرافق أحدث مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف كتاب: «الجاهلية والصحوة» الذي يبين بالحجة والبرهان والدليل القاطع مدى تحريف الجماعات الإرهابية والمتطرفة الكلم عن مواضعه، وليِّها أعناق النصوص، واجتزائها من سياقها، واللعب بمدلول بعض الألفاظ وتحميلها ما لا تحتمل من الدلالات الخاطئة ويوضح أن مفهوم الجاهلية الذي حاولت الجماعة المتطرفة رمي مجتمعاتنا المؤمنة الموحدة به مغالطة بينة، ومردود عليها شكلا ومضمونا، لغة وفكرًا، كما أن إطلاق هذه الجماعات لمصطلح الصحوة على نفسها مغالطة أشد وأكذوبة أشنع.

لقاء وزير الأوقاف ونظيره السوداني

لقاء وزير الأوقاف ونظيره السوداني

لقاء وزير الأوقاف ونظيره السوداني

لقاء وزير الأوقاف ونظيره السوداني