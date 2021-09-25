مطالبه برلمانية بالتبرع بالبلازما الدم: يساهم في شفاء أصحاب الأمراض الخطيرة

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طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، المواطنين على مستوى الجمهورية بالتبرع بالبلازما الدم، مؤكدًا أن التبرع بالبلازما يساهم في شفاء أصحاب الأمراض الخطيرة.

وأشار الجاهل، خلال البيان الصادر له، إلى أن التبرع بالبلازما لا يؤثر إطلاقًا على صحة المتبرع، موضحًا أن البلازما لها مشتقات كثيرة وتساعد في علاج منها: «سيولة الدم، وبعض أمراض الكلى والكبد، وأمراض المناعة».

وطالب عضو مجلس النواب، بتوعية المواطنين من خلال جميع وسائل التوعية والترويج الإعلامي لهذا المشروع القومى، وحث الجميع على أهمية التبرع، وإقبال المواطنين لمراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية للتبرع والمساهمة في علاج وإنقاذ حياة الملايين من المرضى، حيث أن تبرعهم يفتح باب الأمل أمام المرضى.