★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في خطوة هي الأولى من نوعها في مصر، دعا رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صناع المحتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي «البلوجرز، اليوتيوبرز»، بفتح ملف ضريبى، في حالة بلوغ أرباحهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

ظاهرة اليوتيوبرز أو البلوجرز، بدأت منذ عدة سنوات لكنها أصبحت منتشرة على نطاق واسع خلال الآونة الأخيرة، إذ حقق عدد كبير منهم، وباختلاف محتوياتهم، شهرة واسعة وبعضهم تخطى المليون متابع على حسابتهم بالمنصات المختلفة، كما حققت القنوات الخاصة بهم عبر اليوتيوب ملايين الأرباح.

«المصري اليوم» يرصد أرباح أشهر اليوتيوبرز في مصر وأكثرهم ربحًا.

أحمد حسن وزينب

يعد أحمد حسن وزينب من أشهر اليوتيوبرز في مصر، فبين الحين والآخر يتصدران الترند بسبب نوعية المحتوى الذي يقدماه عبر قناتهم على اليوتيوب والتي تحقق عدد كبير من المشاهدات، وتصل أرباح قناتهما السنوية إلى مليون و400 ألف دولار.

أبرز اليوتيوبرز في مصر

حمدي ووفاء

تحقق القناة الخاصة باليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء على اليوتيوب، مشاهدات عالية، إذا أنهما حققا أكثر من 92 مليون مشاهدة خلال الشهر الماضي فقط، وبالتالي تحقق القناة أرباح مرتفعة تصل إلى 4 مليون و400 ألف دولار.

أبرز اليوتيوبرز في مصر

محمود الجمل

رغم أن اليوتيوبر محمود الجمل لم يثير الجدل أو يتصدر الترند على غرار غيره من صناع المحتوى، إلا أنه استطاع تحقيق عدد ضخم من المشاهدات على قناته على موقع يوتيوب وصلت لما يزيد عن 200 مليون مشاهدة خلال الشهر السابق، كما تحقق ربح سنوي 9 مليون و600 ألف دولار.

أبرز اليوتيوبرز في مصر

ندى وأحمد

على غرار محمود الجمل، اعتاد اليوتيوبرز أحمد وندى تقديم محتوى عبارة عن قصص إنسانية، وأيضًا حققت قناتهما على موقع يوتيوب نسبة مشاهدات مرتفعة، ما جعل أرباحها السنوية تصل إلى 9 مليون دولار.

أبرز اليوتيوبرز في مصر

كوكي وبابا

أيضًا قناة الطفلة كوكي ووالدها، التي تقدم محتوى ترفيهي، متمثل في مواقف بينهما، استطاعت تحقيق مشاهدات عالية ووصل أرباحها السنوية إلى 2 مليون ونصف دولار.