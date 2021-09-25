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قام الأرجنتيني مارتينيز، حارس مرمى فريق أستون فيلا، باستفزاز البرتغالي كرستيانو رونالدو بعد إحتساب حكم مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا ركلة جزاء لصالح الشياطين الحمر في الدقيقة 92 من زمن المباراة.

وطلب حارس أستون فيلا رونالد بتنفيذ ركلة الجزاء التي تحصل عليها فريق مانشستر يونايتد، بعدما تقدم لها البرتغالي الأخر برونو فيرنانديز.

و صعق أستون فيلا مضيفه مانشستر يونايتد بالتغلب عليه بهدف دون رد، اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف أستون فيلا الوحيد كورتني هاوس في الدقيقة 88 من زمن المباراة.