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«60 دقيقة» يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في على منصة شاهد

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«60 دقيقة» يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر على منصة شاهد «60 دقيقة» يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في على منصة شاهد

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تصدر مسلسل «60 دقيقة»، للنجمة ياسمين رئيس، قائمة الاعلى مشاهدة في وعدد من الدول العربية على منصة شاهد الرقمية، إخراج مريم الأحمدى وإنتاج صادق الصباح تأليف محمد هشام عبية، يشارك في بطولته الفنانة سوسن بدر، رضا، صبرى فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، فاطمة النبوي، وتدورأحداث العمل في قالب من الإثارة والتشويق.

المسلسل يعرض قريبا عبر شاشة قنوات mbc مصر وشاهد vip، ويتكون من 9 حلقات فقط،ومكتوب بطريقة مختلفة ويراهن من خلاله على ياسمين رئيس في منطقة مختلفة تماماً.

من ناحية أخرى انتهت ياسمين رئيس من تصوير فيلم «جارة القمر»، إخراج هادي الباجورى، وتأليف محمود زهران، حيث تشارك في بطولته مع كل من الفنان كريم فهمى ومحمد الشرنوبى وبيومي فؤاد وسوسن بدر، وأحمد مالك.

المصرى اليوم

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