هل يجوز التبرع لصالح نادي الزمالك للخروج من الأزمة المالية داعية يجيب

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«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:59 صباحاً
«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:59 صباحاً
«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:59 صباحاً
اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:52 صباحاً
رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:44 صباحاً
تدريب 19 سيدة على «ريادة الأعمال» ضمن برنامج «ابدأ مشروعك» بأرمنت غرب الأقصر
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:44 صباحاً
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة
-
السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
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السبت 25 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
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