رئيس الجهاز: مدينة العلمين الجديدة تستضيف فعاليات بطولة الجمهورية المفتوحة للتجديف بمنطقة البحيرات

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أكد المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة تستضيف فعاليات بطولة الجمهورية المفتوحة للتجديف تحت تنظيم الاتحاد المصري للتجديف، وذلك لمدة يومين على البحيرات الطبيعية بالمدينة، والمنطقة الشاطئية.

وأضاف المهندس وائل سمير، أن جهاز المدينة قام بتوفير وتسهيل إقامة الفعاليات والأنشطة الخاصة بالبطولة، وتسخير كافة الإمكانات لضمان خروج البطولة بالشكل اللائق بمدينة العلمين الجديدة.

وذكر رئيس الجهاز، أنه ضمن من يشارك في بطولة التجديف، فرق من اتحاد الشرطة وطلائع الأسطول واليخت الرياضي والبنك الأهلي، والمعادي الرياضي، ونادى أسوان للتجديف وهيئه القناة، والموهوبين بجامعة القاهرة، كما توجد فرقتين فوق السن و لهم مسابقات خاصه أثناء البطولة، بجانب اشتراك ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى ان ذلك يأتي في إطار الاستفادة من البحيرات الطبيعية وكورنيش المدينة، وإبراز المناظر الخلابة بمدينة العلمين الجديدة، بجانب توجيه الأنظار على المستوى العالمي للمدينة لجذب مزيد من الاستثمارات.