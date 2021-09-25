أزمة مالية تضرب المصري قبل السفر إلى أوغندا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سادت حالة من القلق داخل جدران النادى المصري البورسعيدي، خلال الساعات الماضية بسبب الأزمة المالية التي يعانى منها الفريق، قبل السفر إلى اوغندا في بدايه شهر اكتوبر المقبل، استعدادا لمواجهة فريق سلطات الموارد الأوغندي منتصف الشهر المقبل في الدور التمهيدي الثاني للنسخة التاسعة عشرة من البطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يعانى النادى من ازمة مالية بعدما صرف مجلس الادارة مقدم تعاقدات اللاعبين الجدد، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة معين الشعبانى، الذي يحصل على مليون جنيه شهرياً بخلاف الجهاز الفنى المعاون له، ويحتاج فريق المصري إلى 3 ملايين جنيه من اجل السفر إلى اوغندا لمواجهة سلطات الموارد

ومن المنتظر ان يخاطب مسؤولى النادى وزارة الشباب والرياضة من اجل الحصول على دعم مادي لتسهيل اجراءات سفر الفريق البورسعيدي، خاصة وان التعاقدات الجديدة كلفت خزينة النادى مبالغ طائله اثرت بشكل مباشر على الفريق، ونجح الفريق في التعاقد مع، عمرو مرعي وأحمد الشيخ ثنائي بيراميدز، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح وأسامة الجزار، لاعب اتحاد كلباء الإماراتي، وإسلام جمال وأحمد علاء ثنائي طلائع الجيش، وإلياس الجلاصي، صانع ألعاب فريق الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، وإسلام المزين، لاعب الحمام مطروح.